Champions League, Porto-Juventus 2-1: l'orgoglio di Sergio Conceicao

Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha commentato la sfida vinta dai suoi giocatori sulla Juventus per 2-1. Nonostante il regalo iniziale dei bianconeri, i portoghesi sono stati bravissimi a muovere velocemente la palla, non concedere mai la profondità e resistere al forcing finale della Juventus. Il Porto ha tuttavia subito gol in una partita interna di Champions League per la prima volta dall’aprile 2019 (rete di van Dijk del Liverpool).

Queste le sue parole a “Sky Sport”:

“I giocatori hanno fatto una partita fantastica, hanno interpretato al meglio quello che avevamo programmato per la partita. Complimenti ai giocatori, sono stati loro i grandi artefici di questa vittoria. Non si sono meritati il gol che abbiamo subito […] Abbiamo fatto una partita di buon livello, per oltre 70 minuti abbiamo limitato la Juve, abbiamo pressato alto, cercando di limitare i punti forti della Juve. Loro non hanno creato quasi niente. Siamo solo a metà dell’opera, dobbiamo essere attenti anche nella sfida di ritorno per conquistare i quarti di finale”.

OMNISPORT | 17-02-2021 23:59