Champions League: prima volta tra Lipsia e Liverpool

Si alza nuovamente il sipario sulla Champions League: da domani si scende in campo per l’andata degli ottavi di finale, come sempre suddivisi in quattro diverse date.

Ad aprire le danze ci penseranno Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG.

Alla Red Bull Arena di Lipsia, prima sfida ufficiale tra “Bullen” e “Reds”. Nonostante ciò, questo è il terzo avversario inglese del Lipsia in Champions League dall’inizio del 2020 che ha eliminato il Tottenham negli ottavi della scorsa stagione (4-0 score complessivo) ed è arrivato davanti al Manchester Utd nella fase a gironi di questa edizione (sconfitta per 0-5 in trasferta e vittoria per 3-2 in casa). Il Liverpool invece è rimasto imbattuto nelle ultime cinque trasferte contro squadre tedesche in tutte le competizioni (3V 2N). L’ultima sconfitta risale ad aprile 2002 contro il Bayer Leverkusen, nei quarti di finale di Champions League (4-2). L’unica precedente occasione in cui il Lipsia ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League è stata nela scorsa stagione quando venne poi eliminato in semifinale, mentre il Liverpool cercherà di raggiungere la finale del torneo per la terza volta nelle ultime quattro edizioni.

Big match al Camp Nou tra Barca e PSG. Le statistiche sorridono ai padroni di casa che hanno eliminato i francesi in tutte le ultime tre sfide a eliminazione diretta di Champions League: quarti di finale 2012/13, quarti di finale 2014/15, ottavi di finale 2016/17. L’unica volta in cui il PSG ha superato i catalani in una partita a eliminazione diretta del torneo è stata nei quarti di finale nel lontano 1994/95 (3-2 complessivo). L’ultima volta che Barcellona e PSG si sono incontrati risale agli ottavi di finale della Champions League 2016/17. La squadra catalana è entrata nella storia perchè è diventata la prima – e finora unica – squadra a qualificarsi per il turno successivo dopo aver perso il match d’andata con un margine di almeno quattro gol (0-4 al Parc des Princes; 6-1 al ritorno al Camp Nou). Solo una squadra francese ha sconfitto il Barcellona al Camp Nou in competizioni europee: il Metz nel primo turno della Coppa delle Coppe nell’ottobre 1984 (4-1). Nessuna formazione francese, però, ha mai battuto il club blaugrana in questo stadio in Champions League (2N 8P).

OMNISPORT | 15-02-2021 11:55