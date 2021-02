Champions League, PSG: c'è Verratti, out Neymar e Di Maria

Marco Verratti è ufficialmente disponibile e recupera per il Barcellona.

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, lo ha infatti inserito nella lista dei convocati per l’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera al “Camp Nou”. Il centrocampista italiano aveva saltato le ultime partite contro Caen in Coupe de France e Nizza in Ligue 1 dopo il problema rimediato contro il Marsiglia a causa di un fallo di Payet.

Tra le fila dei parigini, si rivede anche Rafinha, ma il tecnico dei transalpini deve rinunciare a Bernat, Dagba, Di Maria e Neymar, che sono infortunati, più Pembélé che ha contratto il Covid-19.

Di seguito la lista:

PORTIERI: Letellier, Navas, Rico

DIFENSORI: Bakker, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos.

CENTROCAMPISTI: Danilo, Draxler, Herrera, Gueye, Michut, Paredes, Rafinha, Verratti.

ATTACCANTI: Icardi, Kean, Mbappé, Sarabia.

OMNISPORT | 15-02-2021 12:20