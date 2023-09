Champions League, Sarri: "Domani mi aspetto ulteriori miglioramenti, bisogna fare punti"

"Io nutro una grandissima stima per Simeone, ha fatto bene in Spagna e in Europa"

19-09-2023 13:23

“Domani mi aspetto dalla squadra che prosegua nei miglioramenti, togliendo i difetti come: l’approccio alla partita, l’essere troppo morbidi nella nostra area di rigore e assenti in quella degli avversari”. Così il mister della SS Lazio, Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Formello in vista della prima partita di Champions League della sua squadra contro l’Atletico Madrid dell’ex giocatore biancoceleste, Pablo Simeone. “Io a Napoli dissi che il mio modo di vedere il calcio è diverso da quello di Simeone e che ho grandissima stima su di lui. Ha fatto bene in Spagna ed in Europa e per questo la confermo – ha continuato l’allenatore -. Bisogna pensare ai singoli eventi e il calendario ci offre come prima sfida l’Atletico. Ora dobbiamo fare un passo in avanti decisivo. Con le squadre forti ci sono opportunità e rischi”. Alla domanda se è il momento migliore o peggiore di affrontare l’Atletico ha detto: “non lo so. Quello che so è che dobbiamo fare il risultato”