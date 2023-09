Champions League, Sarri: "Immobile ha il destino dei grandi bomber, viene criticato se non segna"

"Dopo partita Juventus la società ci ha chiesto di non commentare e lo abbiamo fatto"

19-09-2023 13:27

“Immobile ha il destino dei grandi bomber. E’ un giocatore di cui non puoi far a meno quando segna e che viene criticato quando non lo fa. La squadra, in questo momento, non lo sta aiutando e lui dovrebbe venire più incontro”. Così il mister della SS Lazio, Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Formello in vista della prima partita di Champions League della sua squadra contro l’Atletico Madrid dell’ex giocatore biancoceleste, Pablo Simeone. “Kamada e Guendounzi assieme? Ci sarà modo di vederli, appena Luis Alberto va in coma da affaticamento – ha detto ridendo l’allenatore -. L’idea per domani è di far funzionare al meglio le cose”. Riguardo alla partita di Torino ha detto: “la società ci aveva chiesto di non commentare e lo abbiamo fatto. La Champions è un’altra storia, deve essere un onore e un piacere esserci dentro”.