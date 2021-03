Champions League, Sassari a Saragozza per continuare a sperare

Dopo due sconfitte in altrettante gare di Champions League, Sassari arriva ad un bivio cruciale del proprio cammino europeo. Recentemente afflitta da alcuni casi di Covid-19 che ne hanno rallentato l’attività, la Dinamo è tornata in campo nel weekend strappando una commovente vittoria contro la Vanoli Cremona.

Nella speranza che il successo conquistato al PalaSerradimigni possa aver ridato qualche certezza in più ai suoi uomini, il Banco di Sardegna proverà a bissare la performance di sabato in un match chiave contro il Casademont Zaragoza.

Vittoriosa nella gara di andata per 95-83, la compagine spagnola nelle ultime settimane è entrata in un tunnel dal quale non sembra ancora essere riaffiorata viste le tre sconfitte rimediate in altrettante uscite tra campionato e coppa. Settimana scorsa, in particolare, gli uomini di coach Sergio Hernandez hanno subito una grave ripassata per mano del Bamberg ma, nonostante il risultato poco felice, sono riusciti a mantenere la vetta del Gruppo L (record 2-1 dopo 3 gare giocate).

Sassari, alla luce del suo 0-2, si trova dunque spalle al muro, costretta a vincere la gara odierna e poi a ripetersi giovedì in Germania per mantenere vive le speranze di accesso alla fase successiva. Non sarà un compito facile per i biancoblu i quali, senza Marco Spissu, Toni Katic e Marco Antonio Re (causa Covid-19) e con Kaspar Treier in dubbio (problema a una caviglia), dovranno tirar fuori tutto il loro carattere per venire a capo di un incontro che, dato il momento della stagione, resta decisamente insidioso e complicato da affrontare.

