Champions League, Shakhtar D.-Inter: le probabili formazioni

Passa dallo stadio Olimpico di Kiev il cammino in Champions League dell’Inter. Alle ore 18.45 i nerazzurri affronteranno lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, con l’obiettivo di conquistare i primi punti in Europa. Nonostante sia soltanto la seconda giornata, infatti, il match in Ucraina è già uno spartiacque per le due formazioni: l’Inter vuole dimenticare il ko contro il Real Madrid, lo Shakhtar la sconfitta contro lo Sheriff Tiraspol.

Dopo aver effettuato un ampio turnover nel match di campionato contro il Veres-Rivne (vinto 4-1), De Zerbi sceglie i titolarissimi per la sfida contro i nerazzurri.

Inzaghi conferma il consueto 3-5-2, ma ha ancora due dubbi. Il primo ballottaggio è sulla corsia di sinistra, con Dumfries in vantaggio su Darmian. Il secondo è a centrocampo, con Calhanoglu e Vecino in corsa per una maglia.

PROBABILI FORMAZIONI

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1) : Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tete, Alan Patrick, Pedrinho; Traoré. All.: De Zerbi

INTER (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

OMNISPORT | 28-09-2021 09:52