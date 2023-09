Champions League, Simeone: "Nel primo tempo noi in difficoltà, meglio nel secondo"

"Io emozionato? A Roma ho lasciato tanto, non solo come sportivo"

20-09-2023 15:09

“Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, nel secondo siamo andati meglio. Io ho visto una squadra che ha giocato bene, è stata una partita buona. Alla fine, è arrivato il goal di Provedel”. Così l’allenatore Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, nel corso della conferenza stampa postpartita disputata all’Olimpico tra la sua squadra e la SS Lazio di Maurizio Sarri, valida per la prima giornata del girone. “Se ero emozionato per l’accoglienza dello stadio? E’ importante quello che uno lascia dove si passa, non solo come sportivo ma soprattutto come persona e qui ho lasciato tanto”, ha continuato.