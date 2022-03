16-03-2022 21:05

Al termine di due ore di battaglia Trento va sotto di due set, rimonta e alla fine perde al tie-break in trasferta contro Berlino ma grazie al successo per 3-0 dell’andata riesce a strappare il pass per le semifinali di Champions League. 25-21 25-22 9-25 21-25 15-13 i parzlali dei set a favore dei tedeschi. Per l’Itas ora ci sarà il derby fratricida contro Perugia.

OMNISPORT