Champions League, Viktoria Plzen: Kalvach teme Dzeko e Lautaro

L’assenza di Lukaku tranquillizza solo in parte Lukas Kalvach. Il mediano del Viktoria Plzen, alla vigilia del match di Champions League con l’Inter, è infatti convinto che pur senza il belga la formazione di Inzaghi resti un avversario ostico da affrontare.

“Possiamo dire che l’Inter è più giocabile, ma dobbiamo prepararci sempre, essere pronti al 100 per cento, non lasciare spazio a loro per giocare bene” ha detto in conferenza stampa il classe 1995.

“Sarà molto difficile, ma noi giochiamo in casa, perciò spero che riusciremo a dare qualcosa in più. Non c’è Lukaku? Sicuramente l’Inter è meno forte perché lui è uno dei giocatori più bravi al mondo, però c’è anche Dzeko che sa essere pericoloso. Chi temere? Gli attaccanti, sia Dzeko che Lautaro, ma anche i centrocampisti sono molto forti” ha chiosato Kalvach.