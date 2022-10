Champions League Women: Cernoia - Bonansea, la Juve stende lo Zurigo

19-10-2022 22:33

La Juventus Women non stecca in campo europeo vincendo in trasferta per 2-0 sull’ostico campo dello Zurigo. Coach Montemurro deve rinunciare a Beerensteyn, in permesso speciale dopo la scomparsa della mamma, e Arcangeli, che si ferma nel riscaldamento per un risentimento muscolare.

La gara si rivela più difficile del previsto, resta bloccata per settanta minuti con poche occasioni da una parte e dall’altra. Girelli prova a sorprendere con un colpo di tacco dopo 10’, Cernoia non è precisa alla mezz’ora ed intanto lo Zurigo si difende con ordine.

Nella ripresa un colpo di testa di Pedersen è l’unica vera occasione fin quando il tecnico juventino pesca energia dalla panchina per cambiare le sorti del match. Al minuto 70, la neoentrata Caruso serve un cross dalla destra per Bonfantini che difende la sfera e appoggia per Girelli, la numero dieci serve in area Cernoia che di mancino non sbaglia. La sfida va poi in ghiaccio quando un’altra neoentrata, Bonansea si rende protagonista siglando il 2-0.

La Juve conquista così i primi tre punti e attende allo stadium il prossimo 27 ottobre le campionesse europee in carica del Lione.