Champions League Women – Roma in casa del Wolfsburg per stupire ancora

07-12-2022 18:42

Tocca ancora alla Roma femminile scendere in campo nella serata di giovedì (ore 18.45) e fare la voce grossa sul campo di una squadra super attrezzata qual è il Wolfsburg.

Le campionesse tedesche ospitano all’AOK Stadion il match di ritorno di Champions League, la Roma si presenterà forte (anche) dell’1 a 1 dell’andata, dove dimostrò di essere all’altezza di una corazzata storica ed esperta.

Ottenere un risultato positivo sarebbe non solo l’ennesima dimostrazione di forza di una stagione in cui si stanno raccogliendo i frutti del lavoro, ma anche la possibilità di rimanere appaiati o di superare in classifica proprio la formazione tedesca, oltre che tenere a distanza la terza forza del girone il St. Polten (a quota 3 punti contro i 7 di Roma e Wolfsburg).

Se le giallorosse proveranno a puntare sulla verve realizzativa di Valentina Giacinti e la fantasia di Manuela Giugliano, Tommy Stroot ha dalla sua in primis Alexandra Popp ma anche l’islandese Sveindis Jane Jonsdottir.