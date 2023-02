Vittorie per le due squadre italiane nelle partite di mercoledì

08-02-2023 22:52

Vittorie per Milano e Conegliano nelle due partite di Champions League di volley di mercoledì. Le meneghine hanno battuto in casa in rimonta il Volero Le Cannet per 3-1 con i parziali di 23-25; 26-24; 25-18; 25-18.

La Imoco campione del mondo ha invece sbaragliato il Developres Resovia per tre set a zero con i parziali di 25-20; 25-17; 25-16. Entrambe le formazioni si sono qualificate ai quarti di finale della competizione.