Champions, Ramos su Real Madrid-Psg: "Destino capriccioso"

13-12-2021 19:42

Dopo il pasticcio dei sorteggi di Champions League, il Real Madrid ha pescato il Psg. Agli ottavi quindi, Sergio Ramos farà il suo ritorno al Bernabeu, dove ha giocato e vinto per tanti anni con la fascia da capitano sul braccio.

Queste le parole di Sergio Ramos dopo il sorteggio Champions: “Quando sono arrivato in aereo c’era lo United, che è una squadra che mi piaceva e poi si scopre che il sorteggio non era valido. Avrei voluto non avere quella sfida ma tornare al Bernabeu è motivo di gioia. Non ho potuto avere un addio per via del covid. Il destino è capriccioso. Mi sarebbe piaciuto affrontare un’altra squadra. Conoscete l’affetto e l’amore che ho per il Real Madrid. Adesso però gioco nel PSG e farò di tutto per passare il turno. Andrò alla morte per il PSG”.

OMNISPORT