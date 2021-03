Champions, Real Madrid-Atalanta: dove vederla in tv in chiaro

Gli ottavi di finale della Champions League 2020-21 mettono di fronte Real Madrid e Atalanta. Una partita entusiasmante per i nerazzurri orobici a caccia di un miracolo sportivo contro la squadra più titolata del mondo. La partita si gioca allo stadio Alfredo Di Stefano, a Valdebebas. Si tratta della gara di ritorno. Si riparte dall’1-0 a favore dei blancos, conquistato in quel di Bergamo al termine di una partita contrassegnata da decisioni arbitrali molto molto discutibili.

La differenza di qualità ed esperienza tra le due compagini sembra piuttosto palese a favore dei madridisti, tuttavia la Dea ha dimostrato di essere squadra attrezzata per i miracoli. In fase offensiva poche formazioni possono vantare una batteria di attaccanti della qualità di Zapata, Muriel, Ilicic, senza dimenticare il jolly Pessina o l’imprevedibile Gosens.

Zidane sa che con l’Atalanta non c’è molto da scherzare e per questo va sul sicuro riproponendo Benzema al centro dell’attacco. Gasperini, per provare a mettere a segno un’impresa storica, si affida, in attacco, al duo colombiano formato da Zapata e Muriel. Un dato preoccupa i bergamaschi: il Real Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 sfide giocate contro squadre italiane.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta:

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Ramos, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy; Rodrygo, Benzema. All. Zidane

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Dove vedere in tv Real Madrid-Atalanta

Real Madrid-Atalanta ha inizio alle ore 21 , di martedì 16 marzo .

, di martedì . La partita è trasmessa in chiaro da Canale5 .

. Anche gli abbonati Sky potranno vederla in diretta sui canali Sky Sport Uno (201 satellite, digitale terrestre canale 472 e 482), Sky Sport (canale 252 satellite).

potranno vederla in diretta sui canali Sky Sport Uno (201 satellite, digitale terrestre canale 472 e 482), Sky Sport (canale 252 satellite). Per quanto riguarda lo streaming: da un lato MediasetPlay e dell’altro SkyGo garantiscono l’erogazione del segnale

VIRGILIO SPORT | 16-03-2021 14:48