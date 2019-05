Charles Leclerc ricorda Niki Lauda

"E' stato uno choc per me e per tutti, è una notizia molto triste per lo sport. Le poche volte che l'ho visto nel paddock è stato sempre gentilissimo e disponibile. E' una grande perdita". Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, commenta a Raisport la notizia della morte di Niki Lauda.

Proprio domenica il giovane monegasco sarà tra i protagonisti a Montecarlo, dove Lauda vinse due volte con la 'Rossa' di Maranello: "Correre per la Ferrari è un grandissimo onore, lo sognavo da quando ho iniziato la carriera. Farò assolutamente di tutto per ottenere il miglior risultato: non e' stato l'inizio di stagione che speravamo ma stiamo lavorando per migliorare".

SPORTAL.IT | 21-05-2019 18:43