Chateauroux: esonerato Marco Simone

L’avventura di Marco Simone alla guida dello Châteauroux è finita.

Lo ha annunciato il club francese in una nota: “La dirigenza de La Berrichonne de Châteauroux, con l’approvazione unanime del consiglio di amministrazione, solleva Marco Simone dall’incarico di allenatore della prima squadra. A breve sarà nominato un successore”.

L’ex attaccante italiano era stato chiamato in panchina dopo che il club era stato acquistato dallo United World Group, società di proprietà del miliardario saudita Abdullah bin Mosaad. Aveva sostituito Benoît Cauet e aveva il compito di mantenere la squadra in Ligue 2, ma non era riuscito a conquistare nessuna vittoria nelle ultime dieci partite della scorsa stagione.

Nonostante la retrocessione in terza serie, era stato confermato ma il nono posto attuale e la sconfitta maturata in casa nell’ultimo turno (0-2 contro il Concarneau), alla presenza di bin Mosaad (per la prima volta allo stadio), è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

OMNISPORT | 11-10-2021 15:10