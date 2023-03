Cheddira ammette: "Sogno la Premier"

Il centravanti del Bari vive un anno magico: "Il Mondiale per il Marocco è stato straordinario".

06-03-2023 22:10

Walid Cheddira vola verso il titolo di capocannoniere cadetto: il leader del Bari, sempre più in corsa per la promozione in Serie A, si è raccontato ai microfoni di Sky Sport: “Nonostante le offerte, non ho lasciato il Bari in questa sessione di mercato; sogno di giocare in Premier League, non importa in quale squadra. I gol preferiti? Il secondo a Brescia, quello in casa al Cosenza e quello al Mazza. Il Mondiale è unico, quest’edizione con il Marocco è stata storica: abbiamo fatto un cammino straordinario, arrivare quarti per un Paese come il nostro è motivo di orgoglio, abbiamo reso felice un popolo. Per me allenarmi con Hakimi e Ziyech e sfidare Bruno Fernandes e Laporte dà ancora adesso motivazione”.