Chelsea: accordo trovato per l'acquisto di Aubameyang

01-09-2022 11:59

SI tratta dell’ultima grande operazione di un mercato folle per entrambe le squadre. Chelsea e Barcellona hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Pierre-Emerick Aubameyang: l’attaccante del Gabon, riporta Sky Sports Inghilterra, volerà nella capitale londinese per 8 milioni, oltre il cartellino di Marcos Alonso. Come si diceva, un mercato stellare la squadra allenata da Thomas Tuchel che, dopo il passaggio di proprietà di questa estate da Roman Abramovich al fondo americano, ha speso oltre 300 milioni di euro.