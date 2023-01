Chelsea, follie di mercato: ecco Enzo Fernandez per 127 milioni

03-01-2023 00:10

127 milioni messi sul tavolo del Benfica per aggiudicarsi Enzo Fernandez: è questo il colpo del Chelsea del patron Boehly.

Uno dei giocatori più ricercati soprattutto dopo il Mondiale in Qatar che lui stesso ha vinto insieme alla sua Argentina, approderà in Premier League. Di fronte ad una somma simile, il Benfica non ha potuto far altro che accettare l’offerta andata oltre la clausola rescissoria di 120 milioni: alla quotazione, infatti, sono stati aggiunti altri 7 milioni per poter ottenere una rateizzazione della cifra totale. La plusvalenza per i portoghesi è da capogiro, il centrocampista, infatti, era stato comprato solo 6 mesi fa dal River Plate e pagato “appena” 14 milioni.

Fofana 80 milioni, Nkuku 70, Cucurella 65, Sterling 55, 40 Koulibaly: sono solo alcuni degli acquisti fatti dal club londinese negli ultimi tempi e con quest’ultima trattativa andata in porto sono 550 i milioni spesi dal presidente Americano alla faccia di chi pensava che dopo Abramovic al Chelsea non si sarebbero più divertiti.

