Chelsea, parte l'era Tuchel: "Sono grato al club"

Poco più di un mese dopo l’esonero subito dal Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel riparte da una panchina di un’altra big del calcio europeo e soprattutto da un altro club molto ricco.

Il Chelsea ha infatti puntato sull’allenatore tedesco per sostituire Frank Lampard, esonerato da Roman Abramovich a causa di una prima parte di stagione inferiore alle aspettative.

In attesa del debutto contro il Wolverhampton, Tuchel ha pronunciato le prime parole da tecnico dei Blues, cariche di entusiasmo: “Vorrei ringraziare il Chelsea per la fiducia riposta in me e nel mio staff. Abbiamo tutti il massimo rispetto per il lavoro di Lampard e per l’eredità che ci ha lasciato al Chelsea. Allo stesso tempo, non vedo l’ora di incontrare la mia nuova squadra e competere nel campionato più emozionante del calcio. Sono grato di far parte ora della famiglia Chelsea, è davvero fantastico!”.

OMNISPORT | 27-01-2021 08:34