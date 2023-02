Il tecnico dei Blues, alla vigilia del derby di Premier col Fulham, parla del mancato trasferimento del giocoliere marocchino al PSG

02-02-2023 17:19

Una serie di errori burocratici del Chelsea, tipici dalla fretta dettata dalle ultimissime ore di aperture del calciomercato (in questo caso invernale), non ha permesso ad Hakim Ziyech di trasferirsi al PSg, club a cui il fantasista marocchino appetito dal Milan per tutta la sessione, avrebbe dovuto trasferirsi in prestito nella giornata del 31 gennaio.

Nella continua e convulsa spedizione dei documenti, mancanti ora della firma e ora dell’allegato corretto, ci si è spinti con la versione definitiva fino alle 23.03, a 3 minuti dalla fine della sessione. PSG su tutte le furie a a cui è stato respinto il ricorso presentato. Nella conferenza di presentazione al match contro il Fulham, l’allenatore del Chelsea Graham Potter ha sottolineato: “Hakim è tornato subito ad allenarsi: è un grande professionista e supererà questa storia”.