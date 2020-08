Chelsea, problemi al ginocchio per Ziyech

La sessione estiva di calciomercato è ben lontana dalla sua conclusione, ma c’è già un club che si è meritato di diritto l’ingresso tra i protagonisti assoluti: il Chelsea.

I Blues infatti, non solo hanno già accolto rinforzi del calibro di Thiago Silva, Sarr, Chilwell, Werner e Ziyech, ma sono anche dati sulle tracce di altri campioni di valore assoluto.

Frank Lampard ha quindi tutti i motivi per sorridere, ma l’avventura di uno dei nuovi arrivati non è iniziata nel migliore dei modi. Hakim Ziyech infatti sabato pomeriggio ha vestito per la prima volta la maglia del Chelsea in partita in occasione di un amichevole con il Brighton & Hove Albion e a pochi minuti dall’inizio della ripresa è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema al ginocchio che richiederà ulteriori esami.

A fare un primo punto della situazione ci ha pensato proprio Frank Lampard. “Ha giocato bene e il suo è stato un ottimo inizio, visto che ha fatto vedere cose di altissima qualità, ma purtroppo ha avuto un problema ad un ginocchio. Sembra che ci sia stata una piccola torsione, ma dovremo valutare meglio la situazione. Speriamo che non sia nulla di grave”.

Ziyech, che è stato acquistato dall’Ajax per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, dovrà ora sottoporsi ad ulteriori esami che faranno luce su la reale entità dell’infortunio.

OMNISPORT | 30-08-2020 15:42