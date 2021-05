Chelsea-Real Madrid, i convocati di Zidane

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di ritorno contro il Chelsea, in programma mercoledì 5 maggio alle ore 21 allo Stamford Bridge e valida per le semifinali della Champions League 2020/2021.

Presente Marcelo, liberato dagli impegni elettorali. Tampone negativo per Fede Valverde che partirà insieme alla squadra, così come Sergio Ramos, preservato contro l’Osauna nell’ultima giornata di campionato.

PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube.

DIFENSORI: E. Militão, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, Miguel.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco, Valverde, Arribas, Blanco.

ATTACCANTI: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano, Rodrygo.

