Chelsea, Rudiger: "Lascio con la morte nel cuore"

20-05-2022 16:13

A The Players Tribune, Rudiger ha spiegato il motivo del suo addio che lo porterà a indossare la maglia del Real Madrid: “Dopo la prima offerta del Chelsea è passato tanto senza che succedesse altro, non potevo aspettare così tanti mesi con questa incertezza. Non siamo robot: quando non si hanno notizie dal tuo club da agosto a gennaio le cose si complicano”.

“Lascio questa squadra con la morte nel cuore, ha significato tutto per me – ha proseguito l’ex Roma -. La vittoria della Champions League l’anno scorso? La ciliegina sulla torta, in semifinale contro il Real dovevamo essere dei turisti. Alla fine i turisti si sono presi la corona”.

OMNISPORT