Chelsea, Thiago Silva: "Potevo tornare al Milan"

È stato grande protagonista dello scudetto rossonero del 2011 e ora Thiago Silva è pronto a tornare a San Siro per affrontare il suo Milan con la maglia del Chelsea nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il brasiliano ne ha parlato in conferenza stampa: “Il mio passaggio qua è già fatto, la mia storia è già creata. L’opportunità di venire qui è arrivata prima del Chelsea, ma non è successo”.

“Per il futuro non so cosa succederà, sono contento al Chelsea – ha voluto aggiungere Thiago Silva -, sono in una grandissima squadra e non penso di poter tornare al Milan. In futuro come allenatore magari”. Le due squadre sono appaiate a quota 4 punti nel loro girone, a -1 dal Salisburgo e a +1 sulla Dinamo Zagabria.