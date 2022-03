Chelsea, Tuchel: "Dobbiamo vivere nel presente siamo dei privilegiati"

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato a Sky Sport UK della difficile situazione dei Blues dopo i provvedimenti del Governo britannico nei confronti di Roman Abramovich e il conseguente blocco dei conti del club da parte della banca Barclays.

Queste le parole di Tuchel:

“Forse mai come ora bisogna vivere il momento, perchè tutto il resto appare molto, molto difficile. E’ complicato capire l’attuale situazione, prevedere come finirà è quasi impossibile. Per cui alla fine dobbiamo restare fedeli al mantra di vivere nel presente. Non è facile ma non è una cosa che possiamo controllare. Se pensiamo alla situazione orribile in Ucraina, a una guerra inaccettabile e orribile, ci rendiamo conto ci sono cose più importanti del calcio, ed era così anche prima che questa guerra iniziasse. Ci sono bambini che muoiono, persone che muoiono a causa del Covid, altre guerre nel mondo di cui non si parla molto, ci sono lavori là fuori più importanti del mio. Ma è mio dovere concentrarmi su quello che faccio ed è anche per questo che dobbiamo vivere il presente e vedere cosa succederà nelle prossime ore, perché le cose cambiano in fretta”.