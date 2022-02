Chelsea, Tuchel spiega la panchina di Lukaku

23-02-2022 09:21

Proseguono i problemi di Lukaku al Chelsea. L’ex attaccante nerazzurro è rimasto a guardare i compagni nella sfida di Champions League contro i francesi del Lille. Nemmeno un minuto in campo per il belga.

Tuchel, allenatore dei Blues, ha commentato così l’esclusione di Lukaku: “Penso che fosse un po’ stanco, ha giocato e viaggiato molto. Inoltre, quella con il Crystal Palace non è stata la sua miglior partita. Quindi è stato meglio farlo sedere in panchina, così che potesse cambiare la partita”, le sue parole a BT Sport. Peccato che non sia neanche entrato in campo nel finale.

OMNISPORT