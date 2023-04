Chelsea, ufficiale Lampard: "Darò ai tifosi quello che vogliono"

L'ex bandiera dei blues: "So che c'è molto talento in questa squadra".

06-04-2023 21:06

Adesso è ufficiale: Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea. L’ex bandiera dei blues resterà fino a fine stagione, con l’obiettivo di trascinare la squadra in Europa in campionato e col sogno Champions League da portare avanti.

Queste le parole di Lampard in conferenza stampa: “Il ruolo che ricoprirò parla per sé, così come il periodo in cui sarò qui. Darò ai tifosi quello che vogliono. Ero alla partita martedì sera, so che c’è molto talento in questa squadra, non solo nei giocatori che hanno giocato martedì ma in generale. Sono entusiasta di aiutarli ed è per questo che sono qui”.