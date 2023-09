Centrocampista 22enne, al Caen era ritenuto uno dei talenti più interessanti del calcio francese. Tornato in Ligue 1 dopo la parentesi al Lokomotiv Mosca, non è ancora riuscito a imporsi nei rossoneri

29-09-2023 16:00

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ci sarebbe una delusione sentimentale dietro il gesto di Alexis Beka Beka, centrocampista del Nizza salito su un cavalcavia dell’autostrada minacciando il suicidio. I vigili del fuoco sono poi riusciti a salvare il calciatore: ma chi è Beka Beka?

Nizza, chi è Beka Beka

Alexis Adelin Beka Beka è un centrocampista francese di origine congolese che attualmente milita nel Nizza. Nato a Parigi nel 2001, è cresciuto calcisticamente nel Caen, club celebre in Francia per la qualità del proprio settore giovanile. Col Caen Beka Beka ha fatto il suo esordio tra i professionisti, debuttando il 20 dicembre 2019 in Ligue 2.

Nel frattempo, però, il centrocampista si era già fatto notare in campo internazionale collezionando presenze con tutte le nazionali giovanili dei Bleus, dall’U17 all’U21 fino alla nazionale olimpica a Tokyo 2020.

Beka Beka e l’esperienza alla Lokomotiv Mosca

Dopo l’esperienza alle Olimpiadi Beka Beka ha proseguito la sua crescita in Russia, con la maglia della Lokomotiv Mosca: nell’agosto 2021 il club della capitale sborsò 6 milioni di euro per strappare il suo cartellino al Caen.

In Russia Beka Beka ha confermato le sue qualità, diventando subito titolare della Lokomotiv e chiudendo la stagione con 27 presenze e 4 assist. Nell’estate dello scorso anno il Nizza decise di scommettere sul suo talento, investendo 12 milioni di euro per portarlo in Ligue 1.

Beka Beka e i problemi al Nizza

Nella scorsa stagione, però, Beka Beka ha faticato per conquistare spazio nel Nizza. Il centrocampista ha iniziato bene la sua esperienza in rossonero col gol contro il Tel Aviv nei preliminari di Conference League, ma poi ha collezionato solo 7 presenze da titolare in 22 presenze complessive, molte delle quali all’inizio della stagione, quando sulla panchina dei rossoneri sedeva Lucien Favre.

Con l’avvento del sostituto dello svizzero Didier Degarde, Beka Beka è finito stabilmente in panchina. E la situazione è peggiorata ulteriormente nella nuova stagione, con l’arrivo del nuovo allenatore del Nizza Francesco Farioli, che non l’ha mai utilizzato.