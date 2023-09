Francia: paura per Beka Beka del Nizza, minaccia di buttarsi da un ponte

Il centrocampista francese è salito su un cavalcavia e potrebbe tentare il suicidio: la polizia sta negoziando con lui per convincerlo a scendere

29-09-2023 12:55

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ore di tensione in Francia per Alexis Beka Beka, calciatore del Nizza che è salito su un ponte e minaccia il suicidio: la polizia l’ha raggiunto e sta provando a farlo scendere.

Nizza, il centrocampista Beka Beka minaccia il suicidio

La notizia si è diffusa rapidamente sulle testate francesi nell’ultima ora: Alexis Beka Beka, centrocampista 22enne del Nizza, si trova su un ponte e minaccia il suicidio gettandosi nel vuoto. Il giocatore si trova sul cavalcavia Magnan, che si trova autostrada che collega Nizza all’Italia, a un’altezza di circa 100 metri dal suolo.

Nizza, la polizia negozia con Beka Beka

Secondo le prime informazioni raccolte dalla stampa transalpina Beka Beka avrebbe fermato l’auto su cui si trovava sulla corsia d’emergenza, scavalcato il muro che delimita la carreggiata e minaccerebbe di gettarsi nel vuoto. Sul posto sono giunti polizia e vigili del fuoco, che stanno provando a convincere Beka Beka a desistere dai suoi propositi suicidi. L’episodio ha attirato l’attenzione di curiosi e automobilisti, ma il traffico continua a fluire sull’autostrada, ma senza la corsia più vicina al punto in cui si trova il calciatore.

Lo psicologo del Nizza inviato a parlare con Beka Beka

Il Nizza intanto ha inviato il proprio psicologo sul posto per provare a far ragionare Beka Beka. Il club rossonero ha anche annullato la conferenza stampa in programma oggi in vista della partita della 7a giornata di Ligue 1 con il Brest. Il Nizza non ha fermato gli allenamenti, che si stanno però svolgendo a porte chiuse.