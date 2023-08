Chi è Bento, l’ultima idea dell'Inter per risolvere il problema portieri

L'Inter ha scelto il vice Sommer, arriva dal brasile il portiere erede di Julio Cesar che farebbe sognare i tifosi nerazzurri

06-08-2023 11:14

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

La tradizione dei brasiliani in nerazzurro ha visto grandi nomi nel passato: dagli attaccanti Juary per poi arrivare a Ronaldo il fenomeno e Adriano per poi ricordare Roberto Carlos e Maicon, gli eterni terzini. Ma adesso il problema dell’Inter resta il portiere: Julio Cesar la storia dei portieri dell’Inter del triplete, adesso il nuovo nome in lizza per il calciomercato è il portiere brasiliano Bento, che potrebbe fare da secondo all’altro probabile neo-acquisto Sommer, portiere della nazionale svizzera.

Bento allo scoperto: “Ho un’offerta dell’Inter, il mio sogno”

La porta dell’Inter è ancora alla ricerca di un nuovo proprietario. Dopo gli addii di André Onana, Samir Handanovič e Alex Cordaz, i nerazzurri stanno sondando diversi nomi sul mercato per colmare il vuoto lasciato dai precedenti tre estremi difensori. L’ultimo profilo finito in orbita Inter è Bento, attualmente in forza all’Athletico Paranaense. Ecco chi è il nuovo portiere seguito dalla formazione nerazzurra. In una recente intervista è uscito allo scoperto: “È arrivata la proposta dell’Inter, ho già parlato con la dirigenza e il mio sogno è nelle mani del presidente“.

Chi è Bento, le curiosità sul possibile erede di Julio Cesar

Gli estimatori del calcio carioca lo ritengono il miglior portiere brasiliano dell’anno insieme a Lucas Perri del Botafogo. Il classe ’99, originario di Curitiba, è rinomato in Brasile per le sue grandi capacità di rinvio e dialogo coi compagni. Destro di piede, tra i suoi pregi principali ci sono i riflessi su tiri da fuori, deviazioni e colpi di testa ravvicinati. Il tutto nonostante la stazza imponente (1,90 di altezza). La personalità, il piede ben calibrato e, ovviamente la sua reattività tra i pali restano le caratteristiche che spingono gli azzurri ad acquistarlo come prospetto futuro da far crescere alle spalle di Sommer.

Bento-Inter: la trattativa con l’Athletico Paranense

L’Inter sta sondando Bento come secondo portiere, attualmente in forza al club brasiliano Athletico Paranaense fino al 2026. Il portiere brasiliano è già in possesso passaporto italiano e dunque non occuperebbe uno degli slot extra-comunitari.

Per il vice-Sommer l’ostacolo principale riguarda soltanto il prezzo: nonostante Bento abbia un valore di mercato di 9 milioni di euro, l’Athletico Paranense vorrebbe cederlo per una cifra ben superiore. Oltre all‘Inter, il portiere italo-brasiliano è anche nei radar di mercato di altri top club, come Barcellona e Benfica. Il club brasiliano mira anche a mantenere una percentuale sulla rivendita del 20%.