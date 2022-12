27-12-2022 12:37

Guardando ai giocatori della serie A, nessun italiano ha segnato più gol di Ciro Immobile nel 2022. Tuttavia allargando l’analisi ai massimi campionati esteri, si scopre che il miglior cannoniere italiano dell’anno solare è stato un altro: Andrea Compagno, bomber della Steaua di Bucarest. E che dietro di lui, al secondo posto, c’è un altro attaccante: Fernando Forestieri, italo-argentino con un passato in serie A.

Chi è Andrea Compagno, re dei bomber italiani del 2022

Andrea Compagno è un attaccante di 26 anni che attualmente gioca in Romania con la maglia della Steaua. Nato a Palermo il 22 aprile 1996, dopo essere stato svezzato dalle squadre giovanili del club rosanero e del Catania, nel 2015 inizia a giocare nelle serie minori per poi firmare nel 2016 un contratto col Torino, che lo aggrega alla propria Primavera.

Con i granata non trova spazio e così torna a giocare in serie D. Nell’agosto 2018 la prima svolta della carriera: passa ai sammarinesi del Tre Fiori, club che gli permette di giocare e segnare anche nei preliminari di Europa League. Lo nota il club rumeno del Craiova, 2a divisione rumena, che nell’estate 2020 scommette su di lui per ottenere la promozione in Liga 1: Compagno non delude e così nella stagione 2021/22 può giocare per la prima volta in un massimo campionato europeo.

Compagno della Steaua meglio di Immobile

Conclude l’anno sportivo con 12 reti, convincendo la Steaua a puntare su di lui: con la squadra di Bucarest esplode, a oggi sono 13 le reti già segnate nel 2022/23. Ma è analizzando il dato riguardante l’anno solare che ci si rende conto del boom di Compagno: nel 2022 l’attaccante palermitano ha segnato 26 reti in tutte le competizioni, facendo meglio anche di Ciro Immobile, fermo a 23. Nonostante questo exploit, Compagno non ha trovato posto nello stage della Nazionale che il c.t. Roberto Mancini ha dedicato ai giocatori italiani che militano nei campionati esteri e in quelli minori.

Bomber italiani 2022: al secondo posto c’è Forestieri

In realtà, Immobile è solo terzo in questa speciale graduatoria, limitata come detto ai massimi campionati. Tra Compagno e l’attaccante della Lazio, infatti c’è il 32enne italo-argentino Fernando Forestieri, ex bambino prodigio del Boca Juniors e poi delle giovanili del Genoa. Siena, Vicenza, Malaga, Empoli, Bari, Watford e Sheffield Wednesday nella sua carriera, vissuta in gran parte mentre il suo cartellino era di proprietà dell’Udinese.

Seconda punta tecnica ma mai molto prolifica – fino al 2021 il suo record era di 15 reti nella Championship inglese 2015/16 con lo Sheffield – Forestieri è approdato a gennaio scorso nel club malese dello Johor Darul Ta’zim: in 12 mesi ha messo a segno 25 gol, trascinando la sua squadra alla vittoria di campionato, della Supercoppa e delle due coppe nazionali.