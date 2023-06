Chi è Francesca Brienza, la giornalista compagna di Garcia: da Roma a Napoli, la polemica con Spalletti

Con Rudi Garcia nuovo allenatore del Napoli la nuova "regina" del Maradona sarà Francesca Brienza, bella e brava giornalista romana sua compagna e che è stato volto di Tiki Taka e non solo. Per lei anche una vecchia polemica con Spalletti

Non chiamatela wags. Anche perchè il suo cuore non batte per un calciatore bensì per un allenatore. Lei è Francesca Brienza, è la compagna di Rudi Garcia che da ieri sera e ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Sarà lui a prendere l’eredità, pesante, di Luciano Spalletti. Ironia della sorte proprio con l’oramai ex allenatore azzurro, la “Brienzina” suo nome social, ha avuto qualche attrito quando lei, giornalista, lavorava a Roma Channel e lui allenava la Roma. Ma scopriamo meglio chi è Francesca Brienza, la sua carriera, il gossip e quant’altro sulla nuova regina di Napoli.

Francesca Brienza, la giornalista che ha rubato il cuore di Garcia

Francesca Brienza è nata il 19 settembre 1986 a Roma; è una giornalista sportiva che ha conosciuto Rudi Garcia nel 2014, quando quest’ultimo era allenatore della Roma e lei era il volto di Roma Tv, il canale ufficiale della società giallorossa. I due uscirono allo scoperto con uno scatto davanti al Colosseo quando le voci sulla loro relazione si stavano rincorrendo a Roma e dintorni.

Tra i due ci sono 22 anni di differenza, lei ha oggi 37 anni, mentre Rudi Garcia è prossimo ai 60. I due hanno più volte annunciato il matrimonio. Rudi Garcia ha tre figlie, Carla, Eva e Lena, avute dall’ex compagna Veronique. La Brienza ha seguito Garcia nelle sue avventure di lavoro dopo la Roma, prima al Lione in Francia e poi in Arabia, facendo sempre avanti e dietro per continuare i suoi impegni di lavoro in Italia.

Brienza, la carriera da giornalista: da Roma Chanell a Tiki Taka e La7

Come detto gli inizi della carriera da giornalista di Francesca Brienza sono nella sua Roma, nelle radio locali, quando poi raggiunge l’invidiabile posizione di volto di Roma Tv, il canale monotematico della società giallorossa. Da qui spicca il volo e arriva fino alle tv nazionali. Pardo la vuole nel suo Tiki Taka, come opinionista fissa, in studio e in collegamento, ovviamente per parlare di Roma e non solo. Qualche apparizione più sporadica anche nell’era di Tiki Taka firmata da Chiambretti.

Per lei anche la co-conduzione di una delle ultime edizioni del Processo del Lunedì con Enrico Varriale. In Rai ha anche partecipato per qualche stagione a Quelli che il Calcio anche in questo caso come inviata dai campi per seguire la Roma. Negli ultimi anni invece è passata a La7 dove si è occupata di calcio femminile conducendo lo studio pre e post partita del campionato di Serie A donne.

Brienza: la Roma, Totti e quel like contro Spalletti

Durante l’esperienza a Roma Tv Francesca Brienza finì nella bufera. Galeotto fu un like di troppo sui social. Era il periodo della guerra fredda tra Totti e Spalletti. La Brienzina, questo il suo nick sui social, mise un “like” a un post su Facebook che, tra le altre cose, invitava Spalletti a «buttarsi da Ponte Vecchio». Il «mi piace» costò caro alla Brienza la cui figura di punta fu ridimensionata sul canale ufficiale giallorosso.

Non servirono nemmeno troppo le scuse della Brienza che con un post scrisse: «Sono molto dispiaciuta per aver compiuto la leggerezza di mettere un like su una foto di un amico senza prima leggerne il post che la accompagnava».