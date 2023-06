Chi è il nuovo Kvaratskhelia, l’ultima tentazione della Juventus per l’attacco

Georges Mikautadze, compagno di nazionale del campione del Napoli, ha segnato a raffica in Ligue 2 con il Metz e ora potrebbe trasformarsi in un affare per i bianconeri

14-06-2023 11:32

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La necessità di abbassare il monte ingaggi spingerà la Juventus verso giocatori giovani, dal costo contenuto ma con ampi margini di crescita: Georges Mikautadze, attaccante franco-georgiano del Metz, potrebbe essere una tentazione per i bianconeri, in cerca di un colpo alla Kvaratskhelia.

Chi è Mikautadze, un Kvaratskhelia per la Juventus

Iniziamo col dire che in comune con Kvaratskhelia Georges Mikautadze ha soltanto la nazionalità georgiana. L’attaccante che ha impressionato quest’anno in Ligue 2 con il Metz è infatti un centravanti che può agire anche da seconda punta, ma che comunque preferisce muoversi nella zona centrale del campo. Inoltre è di un anno più anziano del campione del Napoli (classe 2000, compirà 23 anni a ottobre, mentre Kvara è del 2001) e soprattutto viene da una scuola calcistica completamente differente: Mikautadze è infatti nato in Francia, a Lione, da una famiglia proveniente dalla Georgia, paese di cui ha scelto la nazionalità sportiva. Con la nazionale del Caucaso ha giocato 14 partite e segnato 3 gol, contro Romania, Gibilterra e Norvegia.

L’esplosione di Mikautadze nel Metz

Come Kvaratskhelia, però, Mikautadze sembra essere un talento pronto a esplodere in un campionato di primo livello. L’attaccante franco-georgiano ha vissuto finora una carriera in crescendo, iniziata di fatto in Belgio: il Metz l’ha prestato per due campionati consecutivi al Seraing, che ha prima guidato alla promozione dalla B belga (19 reti) e con cui ha ben figurato poi nella Jupiler League, firmando 9 gol nella sua prima stagione in un campionato di prima divisione. La scorsa estate il Metz ha così deciso di riportarlo alla base per affrontare il campionato di Ligue 2: una scelta indovinata perché Mikautadze ha trascinato la squadra alla promozione in Ligue 1, laureandosi capocannoniere del torneo con 23 reti, accompagnate da ben 8 assist.

Juventus, Mikautadze paragonato a Papin e Lacazette

Baricentro basso (è alto 176 cm), scatto bruciante nel breve, ottimo istinto per il gol: Mikautadze è un numero 9 piccolo e difficile da controllare, che in Francia hanno paragonato spesso a Papin o a Lacazette, altri centravanti “taglia small” che hanno lasciato il segno oltralpe: per la stazza ridotta Mikautadze da bambino era stato scartato dalle giovanili del Lione, oggi invece questa caratteristica sembra essere divenuto il suo punto di forza, anche perché l’attaccante sa farsi valere anche sui palloni alti, grazie a stacco e tempismo.

A Mikautadze s’è interessato anche il Milan, ma ora l’attaccante sarebbe sul taccuino del neo-d.s. della Juventus Giovanni Manna: con una spesa ridotta, attorno ai 10 milioni di euro, i bianconeri potrebbero assicurarsi un bomber emergente molto interessante.