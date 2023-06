Mercato Juventus, i bianconeri puntano sul casting “made in Italy” per la fascia: ecco le prossime mosse del club

Il futuro di Massimiliano Allegri non è ben definito, seppur i bianconeri abbiamo confermato il tecnico di Livorno: la dirigenza vuole basare il nuovo mercato sui giovani italiani di valore ed esperienza

12-06-2023 10:48

Seppur il futuro della Juventus sia sempre più incerto, la dirigenza bianconera punta sulla qualità del “Made in Italy” per ridare una nuova linfa vitale al club di Torino. Nonostante l’esclusione dalla Champions, nonostante sia sempre più in discussione il futuro del tecnico Massimiliano Allegri e nonostante ci siano ancora molti dubbi riguardo il futuro del club, c’è però una certezza: la dirigenza bianconera vuole come storicamente successo, portare dal suo lato il meglio dei prodotti dei settori giovanili italiani.

La Juve punta Parisi

Come suggerisce il quotidiano sportivo nazionale di Tuttosport, la dirigenza della Juventus vuole riportare il made in Italy al centro del progetto. Uno degli obiettivi della dirigenza bianconera sarebbe Parisi: difensore dell’Empoli, che nel corso della stagione 2022/2023 ha totalizzato 34 presenze mettendo anche a segno due reti. Il calciatore classe 2000 piace molto ai bianconeri. La Vecchia Signore avrebbe già l’intesa di massima con la società toscana. Il terzino Parisi, in aggiunta, sarebbe diposto a vestire la maglia bianconera anche in caso di esclusione dalle competizioni UEFA.

Occhi anche su Missori

I bianconeri però si stanno muovendo su più fronti. Nel caso in cui Parisi possa complicarsi, ecco che la Juve punta forte Missori della Roma Primavera.Il giovane terzino, classe 2004, nel corso della stagione con la Primavera della squadra della Capitale, ha mostrato le sue ottime qualità ed ha raccolto buone prestazioni. La Juventus, quindi, potrebbe potrebbe investire anche su di lui. Avevano fatto scalpore le voci di un incontro tra il ds bianconero Manna, il dg Calvo e l’agente Busiello, collaboratore di Vigorelli, per portare Zaniolo in bianconero. La realtà però, sempre secondo quanto raccolto da Tuttosport, sembra che l’incontro si sia tenuto per fare il punto della situazione su Missori.

L’idea Pasquale Mazzocchi

I bianconeri stanno facendo di tutto per migliorare le corsie laterali. Nella lista del mercato dei bianconeri ci sarebbe anche il nome di Pasquale Mazzocchi della Salernitana: giocatore polivalente che può essere schierato sia a destra che a sinistra. Il calciatore classe ’95 ha totalizzato 27 presenze in Serie A mettendo a segno 2 gol e 4 assist. Nonostante il giocatore della squadra campana abbia un contratto lungo e in scadenza nel 2026, non è da escludere una cessione. Il terzino destro può lasciare il club di Iervolino, su di lui si sono mossi Monza e Milan: anche se è la Juventus ad aver mostrato maggiore interesse.