Juventus, esplode il caso Chiesa: tutti i motivi del malcontento dell’attaccante, la dirigenza valuta i possibili sostituti dell’esterno

In caso di addio la Juventus ha già individuato i sostituti: alla Continassa la dirigenza bianconera ha incontrato Marco Busiello, agente di Nicolò Zaniolo e Wilfried Gnonto

09-06-2023 10:51

Le strade di Federico Chiesa e della Juventus sarebbero ad un bivio. Il futuro del gioiello italiano in bianconero è a rischio. A darne la notizia è la Gazzetta dello Sport, sempre secondo il quotidiano sportivo nazionale, la Juve avrebbe già messo nel mirino il nuovo sostituto dell’esterno toscano. In aggiunta va ricordata un lamento chiave: la Juventus, senza gli introiti della Champions League, sarà costretta a fare dei sacrifici importanti per alleggerire il bilancio. Chiesa resta, quindi, con la valigia in mano.

I dubbi e le perplessità di Federico Chiesa

I disagi ed i dubbi di Chiesa nascono sia dal mancato utilizzo stagionale – complici sicuramente i vari infortuni subiti dal giovane calciatore – sia da un feeling con Massimiliano Allegri mai veramente scoppiato. La stagione vissuta tra panchine e cambi ha spinto, almeno ad ora, l’esterno ad iniziare a guardarsi intorno: Chiesa, infatti, non sentendosi bene al centro del progetto e non sentendo la fiducia totale di Allegri, starebbe meditando l’addio in bianconero. La scelta di un nuovo progetto consentirebbe al ragazzo di ritrovare la giusta serenità.

Il futuro di Chiesa: tra la Premier ed il Bayern

Le pretendenti per assicurarsi le prestazioni sportive del gioiello italiano sicuramente non mancano. Diversi club di Premier League (Liverpool, Manchester United e Newcastle su tutti) ed il Bayern Monaco seguono da tempo il calciatore classe 1997. La richiesta della Juventus, per separarsi dal calciatore e per sistemare il bilancio data la mancanza della Champions League, è compresa tra i 40 ed i 45 milioni di euro, una cifra comunque leggermente più bassa rispetto a quanto hanno pagato i bianconeri alla Fiorentina: circa 50 milioni più 10 di bonus.

I possibili sostituti in bianconero

I bianconeri avrebbero già trovato i due possibili sostituti. In caso di cessione di Chiesa, la dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi su Nicolò Zaniolo e Wilfried Gnonto: entrambi italiani ed entrambi nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Sempre secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri, ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza della Juventus e l’agente Marco Busiello per capire quanto siano possibili le operazioni di Zaniolo e Gnonto. Entrambi i giocatori rappresenterebbero una buona occasione: Gnonto è retrocesso col Leeds, mentre la clausola dell’ex Roma (30mln) potrebbe abbassarsi notevolmente se lui spingesse per la cessione.