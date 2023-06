Allegri in Arabia Saudita: sui social la petizione contro il tecnico della Juventus

La notizia di un possibile approdo di Massimiliano Allegri nel campionato arabo (Al Nassr ed Al-Hilal, le due squadre interessate) scatenano la reazione dei tifosi che lanciano una petizione

10-06-2023 15:32

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il futuro di Massimiliano Allegri sembra essere sempre a Torino ma nel corso degli ultimi giorni si intensificano le voci su un possibile addio del tecnico alla Juventus. Nella giornata di oggi in particolare è emersa la possibile destinazione araba per il toscano e tanto è bastato per accendere l’attenzione dei tifosi e non solo quelli bianconeri.

Allegri: Al Nassr ed Al-Hilal sulle tracce del tecnico

Secondo la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe intensificato i rapporti con il calcio arabo e i contatti con gli emissari di Riad in quello che sarebbe stato un crescendo di cifre e di possibili accordi. Sulle tracce dell’allenatore della Juventus si sarebbero posti sia l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che l’Al Hilal, due club alla ricerca di una nuova soluzione per la panchina.

Al Hilal: dall’Arabia una petizione contro Allegri

Nel corso degli ultimi anni però Massimiliano Allegri deve essersi guadagnato una fama negativa in Arabia Saudita visto che dopo le prime notizie che sono emerse i fan dell’Al Hilal hanno lanciato un hashtag contro il tecnico ed una sorte di petizione per chiedere alla squadra di non ingaggiarlo. L’hashtag contro il tecnico della Juventus nel corso delle ore è salito ai primi posto tra i trending topic, scatenano reazioni e polemiche. “Il suo gioco difensivo non lo vogliamo” e “Solo pensarci è un disastro”: i messaggi più significati postati dai tifosi del club arabo.

La campagna contro Allegri scatena i social

Le notizie viaggiano veloci e quella dei tifosi dell’Al Hilal arrabbiati per un possibile arrivo di Allegri in panchina non fa eccezione. La polemica viaggia dall’Arabia all’Italia con i tifosi che si lanciano subito in sfottò alla Juventus ed al tecnico: “Ormai solo alla Juve può allenatore. E’ bene che venga confermato in eterno2, scrive Anti. Mentre Lilis scherza: “Pensa che ha detto no anche al Real Madrid”. Gabriele invece prova a fornire un punto di vista diverso: “Non si devono preoccupare tanto queste voci le ha messe in giro lui per non farsi esonerare dalla Juventus”. Per Viva invece l’Arabia sarebbe il posto giusto: “Lì hanno una grandissima cultura per i cavalli. Si troverà bene”.