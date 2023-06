Juventus, tentazione araba per Allegri: si scatena il caos sul web

Vertice a Montecarlo, pronta una montagna di soldi per il tecnico livornese se accetta la sfida

10-06-2023 08:52

Forse non era lontano dal vero chi predicava cautela sul futuro della panchina della Juventus nonostante le pubbliche rassicurazioni di Scanavino che, non più tardi di qualche giorno fa, aveva ufficialmente confermato Allegri, aggiungendo anche che l’allenatore livornese non era mai stato in discussione. La Gazzetta infatti spara la notizia che Allegri sarebbe in trattativa con un club arabo pronto a ricoprirlo di soldi.

Juventus, vertice a Montecarlo sul futuro di Allegri

L’idea è nata tempo fa. I colloqui tra gli emissari di Riad e l’allenatore bianconero si sono intensificati negli ultimi giorni. Dopo un crescendo di contatti – e di cifre – Max nelle prossime 24-48 ore scoprirà le carte. Dopo l’iniziale idea di organizzare il summit a Londra, l’appuntamento è stato programmato tra oggi e domani nel Principato: un faraonico club saudita è disposto a ricoprirlo d’oro pur di convincerlo a lasciare la Juventus due anni prima della scadenza del contratto (2025).

Juventus, su Allegri ci sarebbero l’Al Nassr o l’Al-Hilal

Non si conosce ancora il nome del club arabo che punta ad Allegri ma sono due le big dell’Arabia Saudita a caccia di un big della panchina. Uno è l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l’altro è quell’Al-Hilal che nei giorni scorsi è stato già in trattativa con Tite, l’ex c.t. del Brasile.

Juventus, ecco la maxiofferta per Allegri

Se l’attuale stipendio di Allegri è già favoloso (circa 8-9 milioni all’anno) l’offerta degli arabi sarebbe impareggiabile e pari a tre/quattro volte l’attuale ingaggio del tecnico bianconero.

Juventus, tifosi scatenati all’ipotesi dell’addio di Allegri

Inutile dire che da quando ha cominciato a circolare la notizia sul web si è scatenato l’inferno: “In questi casi si dice…in sha Allah”, oppure: “Fosse che fosse la volta buona …non ci illudete” e poi: “Passare dai cavalli ai cammelli può essere un attimo” e ancora: “o è lui stesso che mette in giro ste voci per poi dire “ho rinunciato ai soldi per la Juve”, o potremmo davvero essere liberi”.

C’è chi scrive: “Se fosse reale sarebbe una soluzione per il bene di tutti, Allegri compreso” e anche: “Nel Al-hilal gioca Cristiano, dubito quindi che possa andare in quella squadra” e ancora: “Sicuramente non sarà vero e se lo fosse allegri, con la sfiga che abbiamo, deciderà di rimanere per “amore”. Nel caso contrario vedo un cristiano Ronaldo (giocatore dell’Al nassr) disposto a ritornare in Europa pur di non avere a che fare con lui” e infine: “Se Allegri va in Arabia e quindi non dobbiamo dargli neanche un centesimo occhio a Conte o Zidane”