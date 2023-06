Juve: Scanavino conferma Allegri, sommossa dei tifosi bianconeri sul web

L'ad bianconero ha ribadito la fiducia della società al tecnico, ma la tifoseria juventina non ci sta e si scatena contro la decisione della dirigenza

07-06-2023 21:49

“Allegri non è mai stato in discussione, con lui c’è totale condivisione degli scenari futuri, dalla gestione della parte sportiva al mercato, all’organizzazione, all’interno del quadro economico finanziario della società che è ancora piuttosto complicato”. Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Sky Sport mette fine a voci e indiscrezioni: nella prossima stagione, per il terzo anno di fila dal suo ritorno, Massimiliano Allegri siederà sulla panchina bianconera.

Juve, Scanavino blinda Allegri

“Non sono mancati i momenti di confronto, anche accesi seppur rari, ma sempre con la volontà di critica costruttiva, con la volontà di fare il meglio per la squadra e per la società”, ha aggiunto il Ceo bianconero che ha mandato anche un messaggio ai tifosi: “Comprendiamo il loro malumore, anche loro sono stati sulla nostra stessa barca con un’altalena emotiva particolare. Bisogna restare con i piedi per terra pensando al futuro. Siamo riusciti a mettere dei punti fermi: abbiamo chiuso le situazioni giudiziarie in Italia, l’allenatore è la persona più adatta per darci continuità dal punto di vista sportivo ma ci sono ancora situazioni da risolvere e gli aspetti finanziari della società non sono banali da gestire”.

Allegri resta, scoppia la sommossa sul web

Scanavino si è poi dilungato a parlare del futuro ds, del mercato e della Superlega: ma passa tutto in secondo piano per i tifosi della Juventus, che ormai sono compatti nel non volere più Massimiliano Allegri alla guida della squadra. Pur con tutti gli alibi di una stagione paradossale, in due anni la squadra non ha mai convinto, e una stagione conclusa con 17 sconfitte vorrà pur dire qualcosa. E se prima il celebre hashtag #allegriout era “patrimonio” soltanto di una piccola parte della tifoseria bianconera, ormai è diventato un mantra di tutti, senza distinzioni. Come il caso di Giuliano: “Vergogna! Una società così “Vergognosa” nemmeno nei miei incubi peggiori da tifoso. Avete calpestato i sentimenti dei tifosi con me e come me da più di 40 anni…anzi ex tifoso!!! Vergogna e ancora vergogna per la riconferma di Allegri!!!”.

Juve, la minaccia dei tifosi

Mentre l’accusa di Ludovico è ancora più pesante: “La Juventus è la prima società di calcio a non esonerare l’allenatore dopo due stagioni senza trofei e con zero gioco. Lui si è dimostrato un parassita, attaccato solo a quel contratto da 9 milioni, e la Juve cogliona che si deve tenere in panchina un incompetente”. Mentre Mario non ha dubbi: “Ufficiale non guarderò più la Juve ! E mi fa male al cuore! Ma l’anticalcio di Allegri non merita essere visto”. Giulio si rivolge invece alla società: “Rispetto 0 per i tifosi…ne venderete parecchi di abbonamenti”. Ed Ernesto aggiunge: “Spero che nessuno rinnovi o faccia un nuovo abbonamento, lo schifo di questi due anni non merita di essere foraggiato”. Mentre Gianni rispolvera un vecchio refrain by Tevez: “Un altro anno di penitenza e purgatorio e chi si vuole divertire contro la Juve potrà permetterselo grazie a questo incapace di El cagon”.

Tifosi bianconeri infuriati: accuse anche ad Elkann

Davide davvero non ne può più: “Ecco un ottimo sistema per mettere una pietra tombale su questa squadra. Dirigenti totalmente incompetenti di calcio, sensibili solo ai crudi numeri senza tenere minimamente in considerazione le aspettative dei tifosi ma assolutamente concentrati a spennarli con costi di abbonamenti assurdi. Sempre peggio, pensavo di avere visto tutto con calciopoli ma vedo che non ci sono limiti allo schifo”. Mentre Danilo azzarda: “Ma se il signor Elkann ci vuole fare uscire dalla Exor basta che metta in vendita la società Juventus ,e non che ci porti nel baratro e nel ridicolo più assoluto con questa dirigenza allenatore e compagnia bella”. E Massimiliano aggiunge: “Vergognoso, ne abbonamento, ne tessera Juve club”. Mentre Mauro non ha dubbi: “Vi meritate lo stadio vuoto. Leopoldo la vede proprio nera: “Dopo qst intervista il problema nn è più allegri..ma ci ha fatto capire che la società ha problemi finanziari gravissimi…Nel calcio mai dire mai ma penso che sarà un altro brutto anno”.