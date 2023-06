Juventus, svolta Allegri: confidenze e indiscrezioni scatenano i tifosi sul web

Dopo le parole di conferma dell'ad della Juventus Scanavino, arrivano le indiscrezioni della giornalista Fabiana Della Valle secondo cui Juve e Allegri potrebbero "negoziare" il divorzio venendosi incontro su buonuscita e quant'altro

09-06-2023 10:41

“Allegri resta” sono le parole in calce pronunciate non più tardi di 24/36 ore fa da Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus. Eppure intorno al tecnico livornese e la sua permanenza sulla panchina bianconera resta un alone di incertezza che viene alimentato da voci e indiscrezioni continue. L’ultima delle quali riguarderebbe proprio un “sentimento” dell’allenatore ex Milan confidato a qualche persona fidata della stretta cerchia di amici. Parole che cambierebbero tutto lo scenario e che già stanno scatenando una ridda di commenti sui vari social.

Juventus, bomba Allegri: “E’ stanco, pronto a dimettersi!”

Se le parole di Scanavino sembravano aver messo la scritta “fine” ai dubbi sulla permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus, a ribaltare tutta la situazione ci ha pensato un tweet di Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, inviata proprio sul mondo Juve, molto attiva anche sui social e sul web. Secondo la sua rilettura

“Allegri avrebbe confidato a più di un amico di sentirsi in bilico, di essere piuttosto convinto che lo manderanno via e di essere eventualmente disposto anche ad andarsene a fronte di una buona uscita cospicua. Quindi questo messaggio secondo me – continua la Della Valle – va letto anche in questo senso, cioè che la Juventus non ha nessuna intenzione di aprire una trattativa con Allegri a livello economico, non lo manderà via, se vuole dovrà essere Allegri a dire di voler andare lui. Dopodiché ci sono dei punti fermi, dei paletti e delle cose che vanno messe a posto perché un allenatore deve essere in sintonia totale con la società”.

Le indiscrezioni fornite dalla giornalista Fabiana Della Valle dal suo canale Youtube, su un eventuale addio tra la Juve e Allegri, hanno rialimentato e riacceso le speranze di quei tifosi juventini che oramai mal sopportano la presenza del tecnico livornese a Torino. Una mal sopportazione più volte manifestata nel corso della stagione con l’oramai virale hashtag #AllegriOut che proprio in queste ore ha ripreso vita specie dopo l’apertura della giornalista della Gazzetta: “Tu ci dai una speranza di vita calcistica cara Fabiana” esordisce in un tweet un tifoso.

Tifosi Juve in “preghiera” per l’addio di Allegri ma c’è anche chi va controcorrente e spegne ogni ardore di speranza: “Rumore x nulla, hai detto che Allegri pare abbia detto ad amici che pensa che il club possa licenziarlo e nel caso potrebbe sedersi a parlare di buonuscita, ma che il club a oggi non ne ha intenzione. Chi ha capito che Allegri potrebbe dimettersi ha problemi di comprensione”.