Cristiano Ronaldo segna e si inginocchia ma il futuro resta un mistero

24-05-2023 10:17

Cristiano Ronaldo, un altro gol da campione vero

Gli anni passano ma CR7 resta un fuoriclasse assoluto, soprattutto quando c’è da decidere le sorti di una partita. Nella sfida con l’Al Shabab, terza forza della Saudi Pro League, il portoghese ha firmato, nella ripresa, la rete del definitivo 3-2.

Una rete importantissima che permette all’Al Nassr di restare in corsa per il titolo. Un gol “alla CR7”, con perfetto tiro di destro che si insacca nel set. Un capolavoro che conferma come l’ex Juventus sia ancora capace di segnare gol pesanti.

Cristiano Ronaldo, esultanza diversa: si inginocchia

Il fatto davvero curioso è stato il modo in cui il fuoriclasse portoghese ha deciso di festeggiare la rete segnata all’Al Shabab. Niente esultanza classica con tanto di grido di vittoria in stile CR7.

Cristiano Ronaldo si è inginocchiato, appoggiando il volto a terra, tra gli applausi scrosciati del pubblico e dei suoi compagni di squadra. Di fatto, CR7 si è esibito in quella che viene chiamato il sujūd, ossia l’atto di prosternazione nei confronti di Allah che i musulmani fanno durante la preghiera.

Cristiano Ronaldo, il futuro resta comunque un mistero

Nonostante l’esultanza “particolare”, il futuro di Cristiano Ronaldo resta un grande mistero. Da giorni si vocifera di un suo clamoroso addio all’Arabia Saudita al termine della stagione in corso. Nonostante il contratto principesco, CR7 non sarebbe soddisfatto del livello del calcio arabo e starebbe valutando altre opzioni, nonostante il possibile arrivo dell’avversario di mille battaglie Lionel Messi.

Si è tornati a parlare di un suo possibile approdo in MLS. Da non escludere neppure un suo ritorno in Europa, anche se, al momento dello sbarco all’Al Nassr, CR7 aveva dichiarato di aver concluso il suo percorso nel calcio europeo. Sicuramente, tra qualche settimana, verrà fatta chiarezza sul suo futuro.