Al Nassr eliminato dalla Coppa saudita: resta un campionato in cui l'Al Ittihad può scappare a +6.

24-04-2023 22:21

Fatica a ritrovarsi l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, eliminato anche dalla Coppa nazionale.

Dopo essere stato sconfitto il giorno dell’esordio dall’Al Ittihad nella Supercoppa, Cristiano Ronaldo esce in semifinale per mano dell’Al Wehda, che capitalizza il vantaggio di Beauguel senza scomporsi nella mezz’ora in dieci. All’ex squadra di Rudi Garcia resta il campionato, ma la rincorsa allo stesso Al Ittihad (a +3 con una gara in meno) è questione complicata.