14-11-2022 15:34

Nonostante l’Italia di Mancini non partecipi per la seconda edizione consecutiva al Mondiale di Qatar 2022, la Nazionale affronterà due amichevoli contro Albania ed Austria, in programma mercoledì 14 e domenica 20 novembre.

Nazionale, debutta Parisi dell’Empoli

Il commissario tecnico Mancini ha inserito nel gruppo azzurro alcuni giovani promettenti che potrebbero essere inseriti in pianta stabile negli anni a venire. Dopo aver scoperto Pafundi, talento della Primavera dell’Udinese, in questo articolo conosciamo meglio Fabiano Parisi, centrocampista difensivo avellinese classe 2000 in forza all’Empoli, arrivato in Toscana nel 2020 dove sino ad ora ha totalizzato 59 presenze e 3 gol. L’ex Avellino, da novembre 2021 ad oggi, ha vestito la maglia della Nazionale Under-21 per sette volte.

Nazionale, la grande opportunità di Parisi in azzurro

Fabiano Parisi debutta in Serie D con l’Avellino post-fallimento nel 2018-19 oltre a collezionare 41 presenze una rete e 12 assist, ha portato i biancoverdi in Serie C dopo il fallimento e si è conquistato anche il primo contratto tra i professionisti. Nella terza serie del calcio nostrano, Parisi si consacra definitivamente con 32 presenze e quattro reti alla prima stagione da professionisti. Le ottime prestazioni lo fanno entrare nell’orbita dell’Empoli che nel 2020 lo acquista per 500mila euro e contribuisce a far promuovere i toscani in Serie A.

Parisi: dall’Empoli alla Nazionale per la definitiva consacrazione

Nel 2021 la formazione toscana blinda Parisi con un lungo contratto sino al 2025, sapendo di avere una promessa del calcio italiano nei suoi ranghi ed essendo stato più volte accostato ad un trasferimento al Napoli, per ora non concretizzatosi. Dopo le buone prove nella Nazionale Under-21 (ricordiamo sette presenze), Mancini lo ha chiamato nuovamente nella formazione Maggiore dopo aver stupito l’allenatore jesino nello stage di maggio. Chissà se la rinascita azzurra non possa partire proprio da questi giovani forti ed ambiziosi, come Parisi, Pafundi, Miretti e Fagioli, solo per fare alcuni nomi.