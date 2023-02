Il direttore sportivo in uscita dal Milan e il tecnico bianconero si conoscono da 30 anni, erano insieme nel Pescara di Galeone. Accanto a Sabatini la svolta della sua carriera

21-02-2023 10:59

La Juventus della prossima stagione potrebbe ripartire da Frederic Massara, attuale direttore sportivo del Milan, destinato a lasciare i rossoneri al termine del campionato. Ex giocatore con una lunga carriera tra serie B e C, ma anche con diverse apparizioni in serie A nel Pescara, squadra in cui ha giocato insieme a Massimiliano Allegri. Massara ha costruito insieme a Paolo Maldini il Milan campione d’Italia nella scorsa stagione.

Juventus: chi è Massara, amico di Allegri

Frederic Massara, detto Ricky, è nato a Torino nel 1968 e nel capoluogo piemontese ha iniziato a giocare a calcio come attaccante, nelle giovanili del Torino, con cui però non ha mai debuttato in serie A. Il Pavia, in serie C1, è la sua prima squadra da professionista, successivamente vestirà le maglie di Pescara, Fidelis Andria, Palermo, Arezzo, Moncalieri, Tivoli, Francavilla e Montesilvano.

Nella sua seconda esperienza al Pescara, sotto la guida di Giovanni Galeone, Massara approda in serie A: 27 presenze e 3 reti per lui nel massimo campionato ’92/‘93, terminato con la retrocessione in B. È in quel periodo che si lega a Massimiliano Allegri, suo compagno di squadra: proprio il tecnico livornese sarebbe in questi giorni il principale sponsor di Massara alla Juventus.

Massara e il mentore Sabatini

Terminata la carriera da giocatore nel 2003, Massara svolge per poco il ruolo di vice-allenatore (a Benevento, Pescara e Martina) prima di compiere quella che è la vera svolta della sua carriera: nel 2008 entra a far parte dell’entourage di Walter Sabatini, uno dei direttori sportivi più brillanti del calcio contemporaneo, all’epoca al Palermo.

La coppia di dirigenti porta centra affari clamorosi per il club rosanero: tra tutti, spicca Javier Pastore, acquistato per 6,5 milioni di euro dall’Huracan nel 2009 e rivenduto due anni dopo al Psg per 43 milioni di euro. Sabatini porta Massara con sé anche alla Roma e insieme continuano a centrare capolavori sul mercato: Pjanic, Lamela, Marquinhos, Benatia, Strootman, Nainggolan, Manolas… infinito l’elenco di campioni che fruttano plusvalenze milionarie ai giallorossi.

Massara e il Milan da scudetto costruito con Maldini

Nel 2016 Sabatini lascia la Roma e Massara viene promosso d.s., salvo poi lasciare l’incarico per seguire il suo mentore all’Inter. Nel 2018 Massara torna alla Roma prima come segretario generale e poi come d.s., dopo l’addio dello spagnolo Monchi. A giugno 2019 Massara però lascia i giallorossi e approda al Milan: insieme a Paolo Maldini mette in atto il nuovo corso rossonero, basato sulla ricerca di giovani di talento. Tra lo scetticismo dell’ambiente rossonero, la coppia riesce a costruire l’organico che, in mano a Stefano Pioli, riporterà lo scudetto in casa Milan dopo 11 anni.