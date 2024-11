Chi era Amar Kudin, l'agente e rugbista morto nel tragico incidente tra due auto della polizia a Roma

La passione dello sport arriva da lontano, per questo giovane poliziotto deceduto a soli 32 anni: il dolore e il cordoglio del mondo del rugby. La decisione della Federazione per rendergli omaggio

Per cause ancora da chiarire, nel tragico incidente stradale avvenuto all’alba a Roma tra due auto della polizia è morto Amar Kudin, classe ’92, quando era l’alba e anche il turno stava per chiudersi si presume. Erano circa le 5, le due vetture si sono scontrate in una delle vie principali di Torrevecchia, alla perferia della Capitale. Kudin si trovava sulla volante, guidata da una collega, e a bordo c’era anche un fermato quando si è consumato lo schianto contro l’altra auto azzurra, del distretto di polizia di Primavalle, che stava raggiungendo l’indirizzo dove si stava consumando una rissa.

Kudin – secondo quanto riportato dalle agenzie – è morto sul colpo mentre i due conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, assieme al fermato che viaggiava sulla vettura.

Scontro auto polizia a Roma: muore Amar Kudin

Il cordoglio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di Giorgia Meloni, e delle istituzioni è dovuto e si aggiunge alla comunità e ai gruppi che aveva frequentato Kudin in un’esistenza innagabilmente breve ma intensa.

Poliziotto, aveva sempre coltivato una grande passione per lo sport fin da piccolo quando arrivato a Treviso dalla vicina Croazia, con i suoi genitori, si avvicinò al rugby. Una passione che è rimasta intatta, negli anni, negli spostamenti. Faceva parte delle Fiamme Oro rugby ed era passato ai servizi operativi in estate, aveva deciso di restare a Primavalle, commissariato poco distante dal luogo dell’incidente, dove prestava servizio nel quarto turno volanti.

Fonte: ANSA

Il luogo del terribile incidente, a Roma

Tallonatore nelle Fiamme Oro Rugby

Nel suo passato sportivo, figura anche la Nazionale under 20. Nato in Croazia, arrivato quando era un bambino in Italia, era cresciuto a Treviso dove era stato iniziato al rugby. Era infatti entrato nelle giovanili della Benetton in cui aveva giocato dal 2010 al 2012, definendo poi meglio ruolo e attitudine: tallonatore, in campo era di conseguenza un giocatore solido e dinamico allo stesso tempo. La sua carriera lo aveva portato a vestire poi le maglie di San Donà, Paese, Marchiol Mogliano e quella delle Fiamme Oro Roma.

Era stato anche nel giro della Nazionale, vestendo la maglia dell’Under 20. Ad agosto scorso era passato al Civitavecchia Rugby, formazione di Serie A, Girone 4 del Gruppo 2. Proprio domenica era sceso in campo nella sfida persa contro Livorno. Ma era stato un trasferimento che lo aveva conquistato, visto che aveva definito Civitavecchia “un bellissimo posto per giocare a rugby, mi piace l’aria che si respira”.

Giocava da tallonatore per le Fiamme Oro Rugby e ad agosto era stato acquistato dal Rugby Civitavecchia per la stagione 2024-2025. L’acquisto era stato annunciato da un comunicato che sanciva anche un legame che presupponeva continuità:

“Si tratta del tallonatore Amar Kudin, classe ’92, nato in Croazia trasferito in Italia in giovane età – scriveva il team -. Amar ha trascorso un paio d’anni con i giovani del Treviso prima di unirsi al Rugby San Dona. Ha giocato inoltre con Benetton Rugby annate 2010/2011/2012, Rugby Paese, Marchiol Mogliano, Fiamme Oro Rugby. Giocatore solido che fa del dinamismo in campo aperto uno dei suoi punti di forza è alto 180 cm per 103 kg. E’ stato Nazionale giovanile under 20”.

Domenica l’ultima partita col Livorno

La notizia della sua morte ha lasciato tutti, il mondo del rugby compreso, sotto choc, anche perché solo domenica scorsa aveva preso parte alla sfida contro il Livorno:

“E’ purtroppo Amar Kudin giocatore del Civitavecchia Rugby Centumcellae, il poliziotto deceduto questa notte in un terribile incidente che ha coinvolto due volanti in servizio – scrive il club -, una notizia che ha sconvolto tutta la squadra che insieme a lui aveva disputato proprio ieri la partita di Livorno. Amar giocatore di grande esperienza, stimatissimo da tutti , era diventato una pedina fondamentale per il roster biancorosso, di forte personalità nominato capitano nelle partite in casa. Il presidente Andrea D’Angelo, il vice Domenico Nastasi e l’allenatore Umberto De Nisi che lo aveva voluto nel gruppo squadra per il progetto e tutto lo staff non faranno mancare il sostegno e supporto alla famiglia di Amar e a coloro che gli vogliono bene. Perdiamo un compagno di squadra, un amico, una persona incredibile che per noi è stato un onore ed un piacere conoscere e giocare insieme”.

Cordoglio e dolore dal mondo del rugby

Da quel passato sportivo, da Treviso in poi, arriva la testimonianza dell’affetto nei suoi riguardi. Suoi e della sua famiglia, toccata da questa autentica tragedia e a loro si rivolge anche il cordoglio del Rugby San Dona:

“La giornata inizia con la terribile notizia dell’incidente in cui ha perso la vita Amar Kudin. Attualmente in forza al Rugby Civitavecchia, nella sua carriera di rugbista, Amar ha vestito anche la maglia biancoceleste. Profondamente dispiaciuti per la triste circostanza, condoglianze alla famiglia”.

Federugby, minuto di silenzio sui campi

La Federugby ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi d’Italia nel fine settimana, mentre il suo presidente Andrea Duodo ed il consiglio esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Amar Kudin, che ricordano: “Aveva intrapreso contestualmente la carriera di poliziotto e vestito la maglia cremisi in 97 occasioni. Nella stagione 2024/25, dedicatosi interamente al percorso professionale in polizia, si era accasato al Civitavecchia, in serie A, e aveva rappresentato l’Italia come tallonatore dell’U20 azzurra in due incontri del Sei Nazioni 2011 di categoria”.