Il sospetto che ci sia una certa predisposizione alla polemica c’è. Chiara Nasti, influencer e compagna del difensore della Lazio Mattia Zaccagni, è stata ancora protagonista di uno scambio di battute social che ha lasciato gli utenti allibiti, come già avvenuto in passato per il suo party all’Olimpico e le sue esternazioni discutibili su vaccino e gravidanza.

Stavolta l’influencer ha replicato con una serie di osservazioni ad un follower che le ha chiesto cosa ci fosse da ridere di fronte all’atteggiamento di un bambino maleducato in un video, che lei stessa ha pubblicato nelle stories. La sua replica è stata ferma, argomentata e anche molto, molto provocatoria.

La risposta provocatorio di Chiara Nasti

“Io farei attenzione, perché se forse non lo sai quel bambino sta molto bene economicamente…”, ha scritto su Instagram Chiara Nasti. “Ma maleducato perché? – scrive – io farei attenzione a parlare di chi non conosci, perché se forse non lo sai quel bambino sta molto bene economicamente”. “Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”, il commento sarcastico della modella divenuta un personaggio grazie al suo blog e poi ai social che proprio in queste ore ha creato un caso attorno a questa risposta infiocchettata dalla Nasti che è stata nuovamente al centro di un attacco corposo per questa sua valutazione.

Commenti e repliche anche sgradevoli, come avviene sui social davanti a simili esternazioni. Parole importanti che pesano e molto.

Chiara Nasti replica dura ai followers

E delle quali è più che consapevole un personaggio cresciuto e nato sui social che ne sono divenuti amplificatore di notorietà: fino a che punto, dunque, Chiara Nasti è inconsapevole delle conseguenze di simili affermazioni? Anche quando rispose che avrebbe chiamato la figlia Barbie, non era forse ironia? Non era anche quella allusione una sorta di sarcastica risposta alle domande dei followers?

Il party all’Olimpico di Chiara Nasti e Zaccagni e le altre provocazioni

Così in fondo era stato per il suo party all’Olimpico o per le affermazioni legate al peso acquisito in gravidanza, i cori beceri durante i festeggiamenti per la Conference per Zaniolo o addirittura sulla vaccinazione anti Covid. Temi caldi, caldissimi che ad ogni tweet ambiguo o suscettibile di interpretazione riporta in alto e in trend Chiara Nasti.

