30-05-2022 10:35

Era iniziata come uno sfottò goliardico ma sta prendendo una piega sempre peggiore la polemica a distanza che vede da una parte protagonista parzialmente involontario Niccolò Zaniolo e dall’altra Chiara Nasti, ex del talento giallorosso e ora compagna di Zaccagni da cui aspetta un figlio. Il coro dei tifosi della Roma sul nascituro (“Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, con tanto di sorrisino ironico del giocatore sul pullman scoperto nel giorno dei festeggiamenti per la Conference League appena vinta) non è piaciuto alla Nasti che sui social ha risposto in maniera a dir poco sarcastica.

Chiara Nasti ironizza su Zaniolo

Ha perso dunque la pazienza, Chiara Nasti. In risposta a un fan che le chiedeva una reazione al gossip che circola a Roma l’influencer ha intinto i tasti del pc nel veleno e ha scritto: “mmmm, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo”.

Sui social la risposta della Nasti a Zaniolo scatena la polemica

In breve la replica della Nasti è diventata virale sui social e fioccano le reazioni: “A parti invertite in tanti avrebbero crocifisso Zaniolo. Il “gamberetto” dal forte odore di misandria invece non ha prodotto nessuna indignazione”, oppure: “Sicuramente Zaniolo non si sta strappando i capelli e Cmq si impariamo a stare al mondo, Zaniolo si è sentito dire che doveva rimanere zoppo con tanto di sedia a rotelle su uno striscione alla madre vengono dette le peggio cose e ora a si urla allo scandalo per una risata”.

C’è chi ricorda: “Però quando cantavano (e cantano ancora) “É arrivato Weah e Baresi é di nuovo papà” mica ci fu tutto sto casino. Fa parte della goliardia, pesante per certi versi” e ancora: “La querelle Zaniolo-Nasti-Zaccagni, chiamiamola così, sta diventando sempre più raffinata”.

Infine le reazioni divertite: “Zaniolo, se sei uomo vai a mangiarti una pasta ai frutti di mare solo per mettere la foto con descrizione “cozze e gamberetti best accoppiata” e anche: “Body-shaming? A Zaniolo al massimo gli puoi fare body sceming!”.