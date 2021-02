Chiara Nasti, l'influencer al centro del gossip per Zaniolo

Per gli indifferenti (e non alludiamo a quelli descritti con inarrivabile acume da Alberto Moravia), quanto costruito da Chiara Nasti racchiude la notorietà generata dall’effimero. Nulla di meno aderente alla realtà del digitale, della costruzione di una macchina da click e da contratti come ha saputo diventare per il suo popolo di followers Chiara Nasti, napoletana di origine e abile imprenditrice di sé.

Chiara Nasti, chi è l’influencer napoletana dei record

Dagli esordi ad oggi, Chiara Nasti (che ha solo 23 anni) ha studiato da influencer dalle più esperte e sapienti maestre (Chiara Ferragni su tutte, ma anche Giulia De Lellis può essere un esempio) riuscendo a imprimere uno stile tutto suo, con quel tocco di pragmatismo che le ha fatto guadagnare su Instagram 1,7 milioni di seguaci, attenti al mondo del fashion e della moda in generale o intrigati da quanto si muove attorno a lei.

La modella e influencer napoletana, in quasi un decennio di attività, ha alimentato la sua immagine riuscendo a porsi al centro del mondo dei social e degli interessi delle aziende del mondo beauty e fashion prestandosi – come altre colleghe – a una carriera assai intrigante con un simile pubblico. Pur privilegiando Napoli per via degli affetti, ha una predilezione per Milano, città cardine nell’ambiente in cui si muove e opera la Nasti.

In breve tempo, da quando adolescente aveva incominciato a postare foto, ha conquistato notorietà tra i più giovani, complice la sua progressiva padronanza del media, e ha registrato inserendolo nel suo curriculum una breve partecipazione all’Isola che la vide protagonista per pochi, pochissimi giorni.

Il legame tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo

L’amore per Nicolò Zaniolo, talento della Roma e speranza della Nazionale, reduce dalla bufera legata al tormentato addio all’ex Sara Scaperrotta, è appena sbocciato ed è già una notizia di tendenza. Così è, per la celebrità di cui godono entrambi rispettivamente nei rispettivi campi.

Per la Nasti non è il primo legame con un personaggio pubblico: nel suo passato figurano coetanei avvolti dall’immagine della celebrità. Dopo una relazione con il rapper Emis Killa – conosciuto a un party di amici in comune – e che per il primo appuntamento la portò in un ristorante a piazza Duomo a Milano, Chiara Nasti ha mantenuto il massimo riservo sulla propria privata, non raccontando quasi nulla delle sue storie d’amore ai suoi fan.

Nel 2017 però sul suo profilo Instagram sono comparse alcune foto con Ugo Abbamonte, a cui ha dedicato numerosi scatti durante una vacanza insieme a Zanzibar. “Sono una donna gelosa, possessiva ed esigente. Sono capace di obbligare Ugo a giocare a carte anche alle due del mattino, se sono in mood!”, raccontò a Vanity Fair. Anche con lui la relazione sarebbe conclusa e la scorsa esatte, Chiara sarebbe apparsa con il calciatore tedesco Niklas Dorsch. Ma già allora correvano indiscrrezioni sul suo presunto legame affettivo con Nicolò Zaniolo, ufficializzato sulle stories con una foto eloquente, il 15 febbraio 2021.

