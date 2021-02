Nicolò Zaniolo di nuovo: con Chiara Nasti tutto vero, l'annuncio

Il rientro di Nicolò Zaniolo è cosa ormai prossima, se non imminente superate le operazioni, gli infortuni che hanno costretto il talento della Roma e della Nazionale a fermarsi e anche il Covid. L’ultimo anno si è rivelato intenso e assai complicato per questo ragazzino, perché lo è ancora, su cui l’attenzione si è concentrata su di lui più per le vicende collaterali che di campo.

E anche stavolta, in effetti, a rivelarci della sua nuova relazione è Instagram, precisamente una delle ultimissime stories pubblicate. Dopo le indiscrezioni, la conferma: Nicolò Zaniolo, interrotta la relazione con Sara Scaperrotta che presto lo renderà padre, ha intrapreso una storia con Chiara Nasti.

L’annuncio e la foto di coppia Zaniolo-Nasti

Come ormai consuetudine, nonostante quanto avvenuto con l’attrice Madalina Ghenea a causa di un uso forse inconsueto e addirittura ingenuo dei social, la coppia ha annunciato e ufficializzato il proprio legame. La prima a postare l’immagine che li ritrae insieme abbracciati, in bianco e nero,è stata Chiara Nasti sul suo account, immagine ricondivisa da Nicolò. I due sarebbero già uniti da un tatuaggio comune.

La nota influencer, celebre tra le adepte di Instagram, ha pubblicato il video del suo nuovo tatuaggio, sulle nocche della mano sinistra. Sembra che la nuova coppia più calda del momento abbia deciso di condividere lo stesso simbolo: nella Instagram story successiva si vede un piccolo cuore rosso trafitto da una freccia.

La rottura tra Zaniolo e la fidanzata

E, alla fine, la rivelazione: il primo scatto insieme, abbracciati e sorridenti pur con indosso le mascherine. Una scelta in qualche modo annunciata, sebbene ciò comporterà una inevitabile parabola per entrambi. “Ora come ora ho bisogno di avere la mia privacy, che è la cosa che mi fa stare più tranquilla”, aveva detto la Nasti. “Sono molto felice, ma qualsiasi novità la verrete a sapere da direttamente da me”.

Una richiesta condivisa tempo addietro da Zaniolo, travolto dall’esplosione della notizia della sua separazione dalla fidanzata Sara Scaperrotta, incinta del piccolo Tommaso, e che ha quasi determinato l’intervista densa di precisazioni di sua madre, Francesca Costa, a Radio Radio, in cui precisava anche la sua posizione rispetto al presunto flirt con la Ghenea. “La mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip”, aveva detto il giocatore spiegando la sua decisione (temporanea) di accantonare i social. E di ricreare un ambiente per la ripresa consono allo stile Friedkin e alla ripresa della attività calcistica.

